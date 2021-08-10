Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti

Bileti kesilen Radamel Falcao'nun ayrılık süreci bir hayli yavaş ilerliyor. Ancak St. Johnstone maçında yaşananlar her şeyi değiştirdi. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Falcao'yu takımda görmek istemeyen taraftarlar, eskiden ilk başta çağırdığı futbolcuyu bu kez en son çağırdı. Falcao'ya burada tepki gösterildi. Ardından eşi Lorelei Taron da tepkilerden nasibini aldı.

"BAY BAY FALCAO"

Falcao'nun eşinin olduğu tribüne doğru "Bay bay Falcao" diye tempo tutuldu. Bundan haberdar olan Falcao, eşiyle birlikte ayrılma kararı aldı. Bu hafta Falcao'nun menajerlik şirketiyle Galatasaray masaya oturacak. Böylece Falcao'nun Galatasaray serüveni sona erecek.