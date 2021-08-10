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Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti - Son Dakika

Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti

10.08.2021 11:58

Aldığı ücret sebebiyle gitmek istemeyen Radamel Falcao, eşine karşı gösterilen tepki sonrası ayrılma kararı aldı. St. Johnstone maçında Falcao'yu yüzlerce kişi protesto etti. Yumruk şova hep en başta davet edilen Kolombiyalı forvet, bu kez tribüne en son gelen isimdi. Falcao'ya taraftarlar bu kez tepki gösterdi. Eşi Lorelei Taron'un olduğu tribüne de 'Bay bay Falcao' diye tempo tutuldu. Bunun ardından Falcao stattan üzgün bir şekilde ayrıldı.

Bileti kesilen Radamel Falcao'nun ayrılık süreci bir hayli yavaş ilerliyor. Ancak St. Johnstone maçında yaşananlar her şeyi değiştirdi. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Falcao'yu takımda görmek istemeyen taraftarlar, eskiden ilk başta çağırdığı futbolcuyu bu kez en son çağırdı. Falcao'ya burada tepki gösterildi. Ardından eşi Lorelei Taron da tepkilerden nasibini aldı.

Falcao, taraftarların statta eşine yönelik yaptığı tezahürattan sonra ayrılma kararı aldı

"BAY BAY FALCAO"

Falcao'nun eşinin olduğu tribüne doğru "Bay bay Falcao" diye tempo tutuldu. Bundan haberdar olan Falcao, eşiyle birlikte ayrılma kararı aldı. Bu hafta Falcao'nun menajerlik şirketiyle Galatasaray masaya oturacak. Böylece Falcao'nun Galatasaray serüveni sona erecek.

Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti

Mehmet Özcan, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti - Son Dakika Spor


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