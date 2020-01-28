Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adalesinde zorlanma tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adalesinde zorlanma tespit edildi - Son Dakika Spor

Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adalesinde zorlanma tespit edildi

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı'nda Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adalesinde zorlanma tespit edildi, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı'nda Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor karşılaşmasına devam edemeyen Falcao ve Saracchi'nin MR'ları çekildi.

Gerçekleştirilen tetkiklerde sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen iki oyuncunun da tedavisine başlandı.

Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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Falcao ve Saracchi'nin sağ adalesinde zorlanma tespit edildi
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