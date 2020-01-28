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Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adalesinde zorlanma tespit edildi
6 saat önce
Galatasaray Futbol Takımı'nda Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Galatasaray Futbol Takımı'nda Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor karşılaşmasına devam edemeyen Falcao ve Saracchi'nin MR'ları çekildi.
Gerçekleştirilen tetkiklerde sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen iki oyuncunun da tedavisine başlandı.
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