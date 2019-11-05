Son Dakika Haberleri: Falcao ve Şener, Real Madrid maçında yok
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Falcao ve Şener, Real Madrid maçında yok

7 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Real Madrid maçının kamp kadrosu açıklandı.

Falcao ve Şener, Real Madrid maçında yok, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Real Madrid maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı süren Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao kadroda yer almadı.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belirlendi. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.


Sarı-kırmızılıların Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:


" Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina" - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şener Özbayraklı, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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