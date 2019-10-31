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Son Dakika Spor Falcao'ya Caner Erkin freni!

Falcao'ya Caner Erkin freni!

34 dakika önce

Galatasaray'ın 1 Ekim'de oynadığı PSG maçından sonra aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı oluşan Radamel Falcao'ya aşil tendinopatisi teşhisi kondu.

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Galatasaray'ın 1 Ekim'de oynadığı PSG maçından sonra aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı oluşan Radamel Falcao'ya aşil tendinopatisi teşhisi kondu. İspanya'daki özel doktorunda iğne olan Falcao'nun 3 hafta topa dokunması yasaktı ve bu süreçte hızlı tempoda yürüyüş bile yapmadı. Bir haftadır fizyoterapist eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcü, yüzde yüz hazır olmadan oynatılmayacak. 3 sene önce Falcao ile benzer sakatlığı (aşil tendiniti) yaşayan Beşiktaşlı Caner Erkin, tam iyileşmeden oynadığı için tendonunu koparmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Caner'in başına gelenleri bilen sarı-kırmızılı yetkililer, dinlenmekten başka çaresi olmayan Falcao'ya baskı yapmıyor.


AYRI ÇALIŞMAYA DEVAM


Çaykur Rize maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao dün de takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı. Grip olan Belhanda ise idmana katıldı.

Radamel Falcao, Galatasaray, Caner Erkin, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:12 
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