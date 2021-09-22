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Falçatalı saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti - Son Dakika

Falçatalı saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti

22.09.2021 00:57
Falçatalı saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti, System.String[]

Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçata ile yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçata ile yaralayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Mesut Öztürkmen'in 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasındaki eşi Hanna Butym'i falçata ile yaralayan sanık Mesut Öztürkmen'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen, müşteki Hanna Butym ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki Hanna Butym, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti. Duruşmada cumhuriyet savcısı sanığın olay günü Hanna Butym'in saçından tutup geriye çekerek, taşıdığı falçatayı çıkarıp baş ve yüz bölgesini kesmeye çalıştığını belirtti. Savcı dosya kapsamında sanığın kastının müştekiyi öldürmek olduğunu söyleyerek, Öztürkmen'in 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Mesut Öztürkmen, eşinin parasını alıp gittiğini ve kendisinin de parasını almak için peşine düştüğünü söyleyerek "Kız kardeşinin sosyal medya paylaşımını gördüm ve eşimin de onunla birlikte olabileceğini düşündüm. Bu nedenle paylaşımdaki AVM'ye gittim. Bir erkek ile sevgililermiş gibi davranışlarını gözlemledim. Aslında oraya konuşmak için gitmiş olmama rağmen dayanamayarak bıçakla yüzüne vurdum. Eğer öldürmek isteseydim doğrudan boğazına vurabilirdim. Beraatime ve tahliyeme karar verilsin" şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mesut Öztürkmen'in 'kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 14 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mesut Öztürkmen ile Ukrayna uyruklu müşteki Hanna Butym'ın evli oldukları anlatılmıştı. İddianamede, sanık ile müşteki arasında geçimsizlik olduğu ve müşteki Butym'ın olay tarihi olan 15 Ocak'tan 5 ay önce evi terk ederek kendi yakınlarının yanına gittiği aktarılmıştı. İddianamede, bu dönemde sanık Öztürkmen'in müştekiye ulaşamadığı, nerede olduğunu bilmediği, müştekinin de boşanma davası açtığı ve sanığın kendisine zarar vereceğini tahmin ettiğinden 3 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttığı açıklanmıştı. Sanığın boşanma ve uzaklaştırma kararını öğrenmesinin ardından öfkelendiği de iddianamede belirtilerek müştekinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırma yaptığı, baldızının hesabını takip ettiği ve müştekinin İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gittiğini gördüğü anlatılan iddianamede, sanığın müştekiye ulaşabilmek düşüncesiyle bu alışveriş merkezine gittiği belirtilmişti. Sanığın müşteki ve onun kız kardeşinin bir alışveriş merkezinde otururken gördüğü de iddianamede açıklanarak "Sanık daha önce planladığı şekilde üzerinde bulunan falçatayı çıkartmış, falçata ile müştekinin boyun kısmını kesmeye çalışmıştır. Sanığın bu amaçla attığı ilk darbe, müştekinin kulağı ile burnu arasında kalan kesimini derin şekilde kesmiştir. Amacının müştekiyi öldürmek olduğu anlaşılan sanık, ikinci darbeyi daha aşağıya doğru sallamış, bu kez müştekinin kulağı ile ağzı arasında kalan alanı kesmiştir. Müştekinin arkadaşları olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden falçatayı almış, onu etkisiz hale getirmek için uğraşmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı. İddianamede, sanık Öztürkmen'in 'eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Cumhuriyet, Mahkeme, Medya, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Falçatalı saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Falçatalı saldırgana mahkeme 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti - Son Dakika
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