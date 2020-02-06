Falçatalı saldırganlar tutuklandı - Son Dakika
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Falçatalı saldırganlar tutuklandı

6 saat önce

MERSİN'de, trafikte tartıştıkları Rıza Sandal (25) ile Çağrı Yıldız'a (26) ailelerinin yanında falçatayla saldırıp, yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ö.Ö. ve M.Ö., yeniden yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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MERSİN'de, trafikte tartıştıkları Rıza Sandal (25) ile Çağrı Yıldız'a (26) ailelerinin yanında falçatayla saldırıp, yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ö.Ö. ve M.Ö., yeniden yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

26 Ocak günü merkez Toroslar ilçesinde Çağrı Yıldız (26) ve eniştesi Ali Rıza Sandal (25) yanlarında eşleri ve çocukları misafirlikten dönerken, bir fırında ekmek almak için durdukları sırada, yol verme meselesinden 5 kişi ile tartıştı. İddiaya göre, kalabalık gruptan M.Ö. ve Ö.Ö.'nün sopalı ve falçatalı saldırısına uğrayan Yıldız ve Sandal, yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişiye yaklaşık 200 dikiş atıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardırdan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sandal ve Yıldız'ı yaraladığı iddia edilen Ö.Ö. ve M.Ö. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayın ardından yakalandıktan sonra serbest bırakılan Ö.Ö. ve M.Ö.'nün 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, "Taraflarla ilgili ayrıntılı raporla ilgili işlem yapıldığında, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olup, çehrede sabit eser yönünden 6 ay sonra tekrar değerlendirileceği anlaşılmıştır. Bu sebeple salıverilen şüphelilerin tekrar ifadesi alındıktan sonra, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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