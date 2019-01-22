Son Dakika Haberleri: Falcı Oldum Geleceği Görerek Trolledim ! (%100 Keşanlı)

Falcı Oldum Geleceği Görerek Trolledim ! (%100 Keşanlı)

1 saat önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Bugün efsane bir trolle karşınızdayım, insanların yanına gidiyorum ve onlara bir şekilde el falı bakıyorum ve hayatlarına müdahale ederek trollüyorum! Çok efsane bir troll oldu, videoyu çekerken çok eğlendim : ) Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:05 Kaynak: Youtube

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