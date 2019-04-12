Son Dakika Haberleri: Falcon Heavy Roketi İlk Ticari Uçuşunu Gerçekleştirdi - Cape

Falcon Heavy Roketi İlk Ticari Uçuşunu Gerçekleştirdi - Cape

11 dakika önce

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketi, Arabsat-6A uydusunu uzaya çıkarmak için ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketi, Arabsat-6A uydusunu uzaya çıkarmak için ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

Şirketin ilk kez geçen yıl uzaya başarıyla fırlattığı dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'nin 90 milyon dolarlık maliyetinin yanında 63,8 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklanmıştı.

Falcon Heavy'nin Tesla'nın Roadster model aracını yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 08:38 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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