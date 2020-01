Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında olduğunu belirterek, "Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur" dedi.



Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiraladı. Dün akşam imzaların atılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve yeni transfer Simon Falette kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye imza attığı için mutlu olduğunu dile getiren Gineli savunma oyuncusu, "Fenerbahçe, hem Türkiye'de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hem Almanya'dan hem de dünyanın her yerinden çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.



Selahattin Baki: "Yüreğini ortaya koyacak bir karakter"



Açıklamasında Simon Falette'ye olan güvenini ifade eden Selahattin Baki ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Bizim için kesinlikle risk faktörü barındırmayan bir transfer. Uzunca süredir solak stoper arıyorduk. Birçok takım da arıyor. Hakikaten başarıya aç, oynamaya aç, bizimle beraber deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum, bizimle beraber şampiyonluk yolunda kavga edecek, mücadele edecek; gerek Samandıra'da, gerek soyunma odasında, gerek sahada oynadığı zaman yüreğini ortaya koyacak bir karakter bulduğunuza emin olabilirsiniz. Buna benzer bir konuşmayı daha önce bir kişi için yapmıştım. O da Sadık'tı. Sadık'ın karakteri hakkında ne söylediysem, benzeri şeyleri de Simon için söylüyorum. Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir ama bana inanın başkanımızla, başkan vekilimizle ve Avrupa'daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Altını çizerek tekrar söylüyorum; oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya hasret, aç ve potansiyeli belli bir arkadaşımızı şu anda kadromuza kattık" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL