Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

6 saat önce

DHA Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a geldi.

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi, System.String[]

DHA

Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a geldi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.


Eintracht Frankfurt, İstanbul, Almanya, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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