Falette maç kadrosundan çıkarıldı

Yeni Malatyapsor karşısında Falette'in yerine savunmada Serdar Aziz 'in yanında Gustavo görev yapacak. - İSTANBUL

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı