Falette tribünde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Falette tribünde - Son Dakika

Falette tribünde

6 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini tribünden takip ediyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe- Kayserispor mücadelesini tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip ediyor. Locada maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.

(İHA)

Eintracht Frankfurt, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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