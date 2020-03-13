Son Dakika › Güncel › Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak
6 saat önce
Yağmursu suyu çalışmaları kapsamında Falez Caddesi'nde Doğu Aksının bir bölümü 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 5 gün trafiğe kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
Yağmursu suyu çalışmaları kapsamında Falez Caddesi'nde Doğu Aksının bir bölümü 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 5 gün trafiğe kapatılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün kent merkezinde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Muratpaşa İlçesi Falez Caddesi Doğu Aksı'nın 1974 Sokak kesişimi ile kavşak noktası kadar olan bölümü yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle UKOME kararıyla 16 Mart Pazartesi günü itibariyle 5 gün süreliğine trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu süreçte alternatif olarak 1989 ve 1986 sokak güzergahını kullanabilecek. - ANTALYA
Son Dakika İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak