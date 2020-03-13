Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak

6 saat önce

Yağmursu suyu çalışmaları kapsamında Falez Caddesi'nde Doğu Aksının bir bölümü 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 5 gün trafiğe kapatılacak.

Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak, System.String[]

Yağmursu suyu çalışmaları kapsamında Falez Caddesi'nde Doğu Aksının bir bölümü 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 5 gün trafiğe kapatılacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün kent merkezinde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Muratpaşa İlçesi Falez Caddesi Doğu Aksı'nın 1974 Sokak kesişimi ile kavşak noktası kadar olan bölümü yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle UKOME kararıyla 16 Mart Pazartesi günü itibariyle 5 gün süreliğine trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu süreçte alternatif olarak 1989 ve 1986 sokak güzergahını kullanabilecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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