Falez Kavşağı 20 günlüğüne trafiğe kapanacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Aşama Raylı Sistem Hat çalışmaları kapsamında, Tarık Akıltopu Caddesi ile Sakıp Sabancı Bulvarı kesişim kavşağı, (Falez Kavşağı) yapılacak ray montajı çalışmaları nedeniyle yarın trafiğe kapanacak. Çalışmanın 20 gün sürmesi planlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Tarık Akıltopu Caddesi ile Sakıp Sabancı Bulvarı kesişim kavşağında (Falez Kavşağı) ray montajı çalışmaları 17 Kasım 2020 (Yarın) başlayacak. Çalışmaların yaklaşık olarak 20 gün sürmesi planlanıyor.

Çalışmalar süresince hemzemin kavşakta yalnızca batıdan kuzeye ve sağa dönüşlerin sağlanacağını belirten yetkililer, diğer yönlerde tünel geçişlerinin kullanılması gerektiğine işaret etti. Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından yönlendirme levhalarını dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - ANTALYA