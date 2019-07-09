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Falezkondu kirliliği

1 saat önce

ANTALYA'da 12 kilometre uzunluğundaki falezler üzerinde yapılan gecekondu tarzı derme çatma yapılar, görsel kirlilik oluşturuyor.

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ANTALYA'da 12 kilometre uzunluğundaki falezler üzerinde yapılan gecekondu tarzı derme çatma yapılar, görsel kirlilik oluşturuyor.
Konyaaltı'dan başlayıp Lara'nın sonuna kadar ilerleyen, yüksekliği 35 ile 45 metre arası değişen falezlerde, gecekondu yapılar tepki çekiyor. Tahta parçaları kullanılarak kulübe şeklinde inşa edilen falezkondular, dünyaca ünlü falezlerin güzelliğine gölge düşürüyor. Gün içinde tur teknelerinin gezi rotası üzerinde bulunan derme çatma yapılar, görsel kirlilik oluşturuyor. Kim tarafından yapıldığı ve kullanıldığı bilinmeyen yapıların kaldırılmasını isteyen önlem alınmasını isteyen denizciler, "Turistlere Antalya'nın güzelliklerini denizden göstermek için yola çıkıyoruz. Karşımıza falezlerin ortasına yapılmış ahşap yapılar çıkıyor. Bu yapıyı görenler şaşırıyor. Doğal güzelliğin ortasında böyle bir görüntü Antalya için hiç güzel bir çerçeve değil" dedi.
Falezkondunun yanı sıra iki sezon önce Muratpaşa Belediyesi'nin aldığı kararla yıkılan Bambus Plajı'nın enkazı da doğal güzelliği kirleten unsurlardan biri. Demir ve beton yığınlarının üst üste istiflendiği bölgenin temizlenerek doğal görünümüne kavuşturulması isteniyor.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:10 Kaynak: DHA
Konyaaltı, Antalya, Güncel
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