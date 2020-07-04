Falezkondu kirliliği geri döndü - Son Dakika

ANTALYA'da 12 kilometre uzunluğundaki falezler üzerine yapılıp geçen yıl Muratpaşa Belediyesi tarafından yıkılan gecekondu, bir yıl aradan sonra geri döndü.
Konyaaltı'dan başlayıp Lara'nın sonuna kadar ilerleyen, yüksekliği 35 ile 45 metre arası değişen falezlerdeki, gecekondular tepki çekiyor. Tahta parçaları kullanılarak kulübe şeklinde inşa edilen 'falezkondular', dünyaca ünlü falezlerin güzelliğine gölge düşürüyor.
Şikayetler üzerine geçen sezon Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince yıkılarak enkazı temizlenen falezkondu, bir yıl geçmeden tekrar kuruldu. Bu kez tahta parçalarından iki kulübenin yapıldığı görüldü.