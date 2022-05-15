Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti - Son Dakika
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Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti

15.05.2022 00:05
Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti

Antalya'da falezler üzerine manzara izlemeye çıkan kişi dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

Antalya'da falezler üzerine manzara izlemeye çıkan kişi dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Denizden alınamayan şahıs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı Falezlerde meydana geldi. 39 yaşındaki Uğur Ü., akşam saatlerinde manzara izlemek için falezler üzerine geldi. Bir süre burada fotoğraf çekip, manzara izleyen Uğur Ü., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü. 'Yardım edin' seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsa karadan ulaşılamaması ihtimaline karşın, deniz polisinden de yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, ilk olarak şahsın yerini belirledi ve kurtarma çalışmalarına başladı. Halat sistemi ile Uğur Ü.'nün yanına ulaşan itfaiye ilk müdahalenin ardından kaşık sedyeye aldığı yaralı şahsı yukarı çekmeye başladı. Vatandaşların da yardımıyla Uğur Ü., güvenli bölgeye çıkarıldı. Ambulansa alınan Uğur Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin başarılı kurtarma çalışmalarını vatandaşlar alkışla kutladı. Bazı meraklı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle takip etti. - ANTALYA

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Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti - Son Dakika


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