Falezlerde 4 Saatlik İntihar Girişimi

Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi Falezler üzerinde intihar girişiminde bulunan genci müzakere ekipleri ikna etti ANTALYA - Antalya'da falezler üzerinde intihar girişiminde bulunan genç 4 saatte ikna edildi.

Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi

Falezler üzerinde intihar girişiminde bulunan genci müzakere ekipleri ikna etti



ANTALYA - Antalya'da falezler üzerinde intihar girişiminde bulunan genç 4 saatte ikna edildi. Yüzü kanlar içinde olan genci müzakere ekibi güçlükle ikna edilebildi.

Olay saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkın güvenlik görevlileri sabah saatlerinde sırtında sırt çantası olan bir kişinin falezler üzerindeki koruma duvarı üzerinde kanlar içinde yattığını gördü. Görevliler yakından inceledikleri kişinin yüzünde ve boynunda bıçakla yapılmış kan izlerini fark etti. Güvenlik görevlileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karşısında polisi gören ve isminin T.K. olduğu öğrenilen genç kendini duvarın arkasından falezlere doğru sarkıttı. Polis ve itfaiye ekipleri eli yüzü kanlar içinde kalan genci ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Ekiplerin çay, sigara, kahvaltı isteklerini geri çeviren T.K. kimseyi yanına yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen genç 3.5 saat süren çalışmalara rağmen ikna olmadı. Zaman zaman duvarın kenarına gelen ve yaklaşılmasıyla tekrar falezlere kendini sarkıtan genç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Şahıs ikna olmayınca olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden görevli iki müzakereci polis geldi. Özel polisler yaklaşık 10 dakikalık bir konuşmayla T.K.'yı ikna etmeyi başardı. Sarktığı yerden güvenli bölgeye gelen T.K, koluna girdiği polislerle ambulansa gitti. İlk müdahalesi olay yerine yapılan T.K. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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