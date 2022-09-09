Falezlerde çıkan yangın plaja inmeden söndürüldü

ANTALYA'da falezlerde belediyeye ait bir plaja yakın kısımda çıkan çalı ve kargılık yangını kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında plaj yetkililer tarafından boşaltıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi falezlerin alt kısmında yer alan İnciraltı Plajı'na yakın kısımda bulunan çalı ve kargılık alanda çıktı. Bölgeden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, alevlerin, rüzgarın da etkisiyle yayılabilme ihtimaline karşı belediyeye ait olan plajı vatandaşlar kısa sürede boşalttı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.