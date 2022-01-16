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FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ

16.01.2022 10:39

ANTALYA'da, denize sıfır falezlerde 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda yapımı büyük oranda tamamlanan 7 katlı binanın inşaat ruhsatının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından, belediyenin yıkım kararını uygulamasına engel olan İmar Barışı kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi de...

ANTALYA'da, denize sıfır falezlerde 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda yapımı büyük oranda tamamlanan 7 katlı binanın inşaat ruhsatının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından, belediyenin yıkım kararını uygulamasına engel olan İmar Barışı kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi de mahkemece iptal edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi'nde, denize sıfır falezler üzerinde 2000'li yıllarda inşasına başlanıp yüzde 90 oranında bitirilen ve ardındaki binada oturanlar tarafından yargı süreci başlatılan binayla ilgili tüm mahkeme süreçleri sona erdi. İnşası büyük oranda tamamlanan binanın ardındaki konutta oturan Cihat Günsel, yaklaşık 25 yıl önce, bu binanın ardındaki binadan daire satın aldığını, satın alma sürecinde ön taraftaki alanın doğal sit alanı olduğu, çivi bile çakılamayacağının belirtildiğini, 2000'li yıllarda ise diğer binanın temel atma çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

ÖNCE İNŞAAT RUHSATI İPTAL OLDU

Günsel, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne binanın inşaat ruhsatının iptali için dava açtığını belirterek, Bilirkişi heyeti incelemesinde buraya yapılan binanın çevreye çok büyük zarar vereceği, falezleri tahrip edeceği yönünde rapor hazırlandı. Mahkeme 2013 yılındaki kararıyla inşaat ruhsatını iptal etti, karşı taraf Danıştay'a itiraz etti. 2019'un Aralık ayında Danıştay aynı yönde karar vererek ruhsat iptali kesinleşti dedi.

YAPI KAYIT BELGESİ'NE KARŞI DAVA

Mahkeme süreçleri devam ederken 2017 yılında çıkan İmar Barışı kapsamında bina sahibi firmanın yapı kayıt belgesi alarak, inşaata devam ettiğini anlatan Günsel, yapı kayıt belgesinin iptali için de Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtığını kaydetti. Günsel, mahkemenin yapı kayıt belgesinin iptaline karar verdiğini söyledi.

Mahkemenin kararı üzerine davalı tarafın Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf yoluna başvurduğunu aktaran Günsel, mahkemenin 29 Aralık 2021 tarihli kararıyla, istinaf başvurusunun kesin karar olmak üzere reddedildiğini kaydetti.

YIKIMI İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURULACAK

Yargı sürecinin 10 yıl önce başladığını ve ruhsatın iptal edildiğini anlatan Günsel, 'Yapı kayıt belgesinden yararlandılar ve inşaat devam etti, şu anda neredeyse bitmek üzereydi, yüzde 90'ı bitti. Yapı kayıt belgesinin iptali için açtığımız davayı da kazandık, buna yapılan itiraz da reddedildi ve iptal kararı kesinleşti. Şimdi Muratpaşa Belediyesi'nden buranın yıkılmasını isteyeceğiz. Denize bu kadar sıfır binalar yapılmasına kesinlikle karşıyız ve bu bölgeleri korumalıyız diye konuştu.

FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ
FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ
FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ
FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ
FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ
FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ
FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ

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İmar Barışı, Danıştay, Antalya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FALEZLERDE DENİZE SIFIR BİNANIN YAPI KAYIT BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
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