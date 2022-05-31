Falezlerde kargılık alanda yangın - Son Dakika
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Falezlerde kargılık alanda yangın

31.05.2022 15:42
Falezlerde kargılık alanda yangın

Antalya'da falezler üzerindeki kargılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antalya'da falezler üzerindeki kargılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi'ndeki falezler üzerinde bulunan kargılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın hızıyla büyüyen yangında, dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 arazöz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, falezlerin üzerindeki kargılıkların arasına girerek alevlere müdahalede bulundu.

Yayılma riski bulunan yangın, yaklaşım yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. - ANTALYA

Falezlerde kargılık alanda yangın
Falezlerde kargılık alanda yangın
Falezlerde kargılık alanda yangın
Falezlerde kargılık alanda yangın
Falezlerde kargılık alanda yangın

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, gençlik, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Falezlerde kargılık alanda yangın - Son Dakika


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