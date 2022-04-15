Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu - Son Dakika
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Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu

15.04.2022 19:42
Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu

Antalya'da falezler üzerinde kargılık ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu.

Antalya'da falezler üzerinde kargılık ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Parka kadar yükselen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 17.30 sırasında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 2 Parkı falezlerde çıktı. Falezlerin denize inen kargılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Parktaki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Makilerinde yandığı yangında alevler park boyuna kadar yükseldi. Yangında park kenarındaki süs ve palmiye ağaçları da yandı. İtfaiye hem denizin birleştiği noktadan hem de park üzerinden yaptığı çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Çok sayıda vatandaş ise yangını görüntülemek ile birbiriyle yarıştı.

Mahalle sakinlerinden Emel Özgür, "Yangını gördüm hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Polis ve ambulansla beraber insanlar da buraya geldi. Yangın falezlerde çıktı, burada insanlar piknik yapıyor. İlk kez burada böyle bir şey oldu. Ben nasıl yardım edeceğimi düşünüyorum ama diğer insanlar fotoğraf çekiyor" dedi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor. - ANTALYA

Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu
Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu
Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu
Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu
Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu

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Son dakika haberi! Falezlerdeki yangını görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar Son dakika haberi! Falezlerdeki yangını görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Son dakika: KORUMA ALTINDAKİ METRUK GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu - Son Dakika


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