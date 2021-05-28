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19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu - Son Dakika

19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu

28.05.2021 15:51

19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu Antalya'da falezlerde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin 19 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Akdeniz Üniversitesinde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Çağrı Sertaç Kesici'den ait...

19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu

ANTALYA - Antalya'da falezlerde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin 19 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Akdeniz Üniversitesinde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Çağrı Sertaç Kesici'den ait olduğu üzerinde duruluyor.Çağrı Sertaç Kesici, 9 Mayıs günü yakın sokakta yalnız yaşayan babasına bakmak üzere evinden çıkmış sonrasında yakınları kendisinden bir daha haber alamamıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Mobil Halk Plajı falezlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, plaja yüzmeye gelen bir grup genç kayalıkların yakınında hareketsiz halde yatan ve renk değiştirmiş bir erkek bedeni gördü. Gençler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine deniz polisleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin uzun süredir olay yerinde olduğu tespit edildi. Eşkal bilgileri üzerinde yapılan ilk incelemenin ardından son 20 gündür kayıp başvurusu yapılan kişilerin eşkal bilgileri inceleme altına alındı. İlk belirlemelere ve eşkale göre cesedin Çağrı Sertaç Kesici'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesinde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Çağrı Sertaç Kesici 9 Mayıs tarihinde kaybolmuş ve ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde yaşayan Çağrı Sertaç Kesici, 9 Mayıs günü yakın sokakta yalnız yaşayan babasına bakmak üzere evinden çıktı. Yakınları uzun süre cep telefonuyla ulaşamadığı Kesici'yi, babasının evine aramaya geldi. Odanın birinde Kesici'nin cep telefonu ve cüzdanı bulundu. Bu durumdan şüphelenen yakınları, Çağrı Sertaç Kesici'nin gidebileceği her yere baktıktan sonra bir sonuç alamayınca, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Kesici'nin en son Lara'da bir otel yakınlarında görüldüğü, üzerinde gri eşofman altı, siyah tişört, spor ayakkabı olduğu belirtilmişti.

Vatandaşlar canlı yayın yapıp yüzmeye devam etti

Öte yandan, polis ekipleri falez ve denizde ceset üzerinde inceleme çalışması yaparken vatandaşlar, olaya aldırış etmeden yüzmeye devam etti. Bazı vatandaşlar ise deniz polisinin yanına kadar gelerek olaydan bilgi almaya çalıştı. Bir grup ise tehlikeye aldırış etmeden seyir terasından cesedi görebilmek için falezlere baktı. Cesedin alınması ırasında da vatandaşların canlı yayıp yüzmeye devam etmeleri dikkati çekti.

19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu
19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 gündür kayıp olarak aranan bilgisayar mühendisinin cesedi falezlerde bulundu - Son Dakika


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