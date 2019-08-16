Son Dakika Haberleri: Falezlerde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
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Falezlerde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

1 saat önce

Antalya'da girdikleri denizde akıntıya kapılarak sahile dönemeyen ve falezlere çıkarak yardım isteyen iki kişi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da girdikleri denizde akıntıya kapılarak sahile dönemeyen ve falezlere çıkarak yardım isteyen iki kişi, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Nuri Atılgan (71) ile Süreyya Kemal (66) Muratpaşa ilçesindeki İnciraltı Plajı'ndan sabah saatlerinde denize girdi.
Yüzerek kıyıdan uzaklaşan iki arkadaş, denizdeki akıntı nedeniyle sahile dönmekte zorlandı.
Akıntıyla aynı yöne yüzerek atıl durumdaki bir otele ait boş alandaki falezlere tutunarak karaya çıkan Atılgan ve Kemal bölgeden geçen tur teknelerine el sallayıp kendilerini fark ettirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri mahsur kalan iki kişiyi bota alarak kurtardı.
Kaleiçi Yat Limanında karaya çıkarılan ikiliden Nuri Atılgan, burada bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili akıntıya karşı koyamadıklarını ifade etti.
Atılgan, "Akıntı nedeniyle kulaç atmaktan yorulduk. Denize girdiğimiz plaja da dönemeyeceğimizi anlayınca falezlere doğru yöneldik. Bize yardıma gelen polislerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.
Muratpaşa, Antalya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:10 Kaynak: AA
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