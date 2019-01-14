Son Dakika Haberleri: Falezlerde Ölümüne Olta

Falezlerde Ölümüne Olta

1 saat önce

Antalya'da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.

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Antalya'da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.

Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçının, balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçı, uçurumun kenarında oturarak balık avına devam etti. Amatör balıkçının balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Yaklaşık 2-3 saat boyunca uçurumda balık avını sürdüren balıkçı, bir müddet sonraysa bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa
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