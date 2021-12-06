FALEZLERDE TEHLİKELİ BALIK AVI - Son Dakika

Al-satçılar bunu da yaptırdı! Sıfır otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor

Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezler üzerinde fotoğraf çeken ve balık tutan amatör balıkçılar, tehlikeye aldırmıyor. Muratpaşa ilçesindeki varyant üzerinde 30 metre yükseklikte yer alan falezler, amatör balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Falezlerdeki kayalıkların ön kısmındaki uyarı levharına aldırmayan amatör balıkçılar, düşme riskini gözardı ederek saatlerce balık tuttu. Sahile gelen gençlerin kayalıklara tırmanıp tehlikeye aldırmadan fotoğraf çektirdiği göze çarptı.