Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mağara Araştırmaları Topluluğu'yla birlikte denizden yüksekliği yer yer 40 metreye ulaşan falezlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Dünyanın dört bir yanında 20 Eylül'de başlayan ve ayın 27'sinde sona erecek Küresel İklim Grevi etkinlikleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi AÜ Mağara Araştırmaları Topluluğu'yla birlikte Antalya'nın doğa harikası falezleri üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Topluluk Başkanı Kübra Doğru, denizden yer yer yüksekliği 40 metreyi bulan falezlerde temizlik çalışmasına 15 kişilik bir ekibin katıldığını söyledi. Topluluk üyesi öğrenciler, temizlik çalışması öncesi, inişi gerçekleştirdikleri Falez-2 Park'ta tıpkı bir mağaraya iner gibi hazırlandı. Önce ipler kontrol edildi, düğümler atılıp sağlamlığı test edildi, emniyet kemerlerinin ve daha birçok iniş aletinin güvenli çalışıp çalışmadığı birkaç kez kontrolden geçti. İniş için tüm hazırlıklarını tamamlanmasının ardından üniversite öğrencileri kasklarını takarak iplerle falezlerden aşağıya doğru güvenli şekilde indi.



Çalışma yaklaşık 3 saat boyunca devam ederken, ancak uzman ekiplerin inebileceği noktalarda gerçekleştirilen temizlikte pet şişe atıkların fazlalığı dikkat çekti. Topluluk Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Köleli, "İsterdik ki, burada temizlik yaparak değil, buranın, doğa harikası falezlerin, temizliğiyle dikkat çekmeyelim. Ama maalesef öyle değil. Her tarafta çöp kovası olmasına rağmen bilinçsizce çöpler buraya atılıyor" diye konuştu.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'de 'Sıfır Gelecek' başlığında gerçekleştirilen Küresel İklim Grevi etkinliklerine aynı zamanda birinci derece doğal SİT alanı olan falezlerde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla katılan AÜ Mağaracılık Topluluğu üyelerine teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Uysal, "Bu temizlik çalışmasında da gördüğümüz üzere, dünyayı hep birlikte kirletiyoruz. Ama artık küresel ölçekteki bu kirliliğe dur dememiz gerekiyor. İnsani tahribata dur demeliyiz. Mevcut kirlilikleri temizlememiz gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA