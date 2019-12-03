Son Dakika Haberleri: Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi
Son Dakika Güncel Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi - Son Dakika

Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi

7 saat önce

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

Falezlerdeki mağarada anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi, System.String[]

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

Su içinde annesiyle birbirlerini kovalayan anne ile yavru fokun görüntüsü, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen kişilerden rahatsız olmadan su içinde oynayan anne ile yavru fok, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.


Akdeniz, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
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