Son Dakika Haberleri: Falezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldü
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Falezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldü

1 saat önce

ANTALYA'da, falezlerde alkol alan Cemil A. (53), 30 metre yükselikteki falezlerden kendisini bıraktı.

Falezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldü, System.String[]
ANTALYA'da, falezlerde alkol alan Cemil A. (53), 30 metre yükselikteki falezlerden kendisini bıraktı. Halatla atladığı yere inen sağlık ve itfaiye ekipleri, kalbi duran Cemil A.'yı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı Cemil A., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde bulunan seyir terasındaki falezlerde meydana geldi. Cemil A., falezler üzerinde bir süre oturup, alkol aldı. Cemil A., bir süre sonra kendisini falezlerden bıraktı. 30 metre yükseklikten kayaların üzerine düşen Cemil A., ağır yaralandı. 
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Cemil A.'ya ilk müdahale, olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen adama kalp masajı yaptı. Hayata döndürülüp, kaşık sedyeye alınan Cemil A., ekiplerin yardımıyla halatla yukarı çekildi. Cemil A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışmalarını çevredekiler ise merakla izledi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:11 Kaynak: DHA
İtfaiye, Antalya, Güncel
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