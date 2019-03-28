Falezlerden Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen genç kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 sırasında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı bölgesindeki falezlerde meydana geldi. 26 yaşındaki Suzan Hazer, akşam saatlerinde denizi izlemek üzere falezlere geldi. Terastan denizi izleyen Suzan Hazer, henüz belirlenemeyen bir nedenle falezlerden düştü. Genç kızın düştüğünü görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, deniz ile karanın birleştiği noktaya düşen Suzan Hazer'in cansız bedenine ulaştı. Bota alınan genç kızın cesedi Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Olay yerinde polis ve savcılık incelemelerinin ardından Suzan Hazer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



(Mustafa Bürge/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Bangladeşli Kadın Doğum Yaptıktan Bir Ay Sonra İkiz Bebek Dünyaya Getirdi

Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu

Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı