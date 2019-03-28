Son Dakika Haberleri: Falezlerden Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Falezlerden Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Falezlerden Düşen Genç Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen genç kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.00 sırasında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı bölgesindeki falezlerde meydana geldi. 26 yaşındaki Suzan Hazer, akşam saatlerinde denizi izlemek üzere falezlere geldi. Terastan denizi izleyen Suzan Hazer, henüz belirlenemeyen bir nedenle falezlerden düştü. Genç kızın düştüğünü görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, deniz ile karanın birleştiği noktaya düşen Suzan Hazer'in cansız bedenine ulaştı. Bota alınan genç kızın cesedi Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Olay yerinde polis ve savcılık incelemelerinin ardından Suzan Hazer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Mustafa Bürge/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Genç, Güncel
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