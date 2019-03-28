Falezlerden Düşen Genç Kadın Öldü
1 saat önce
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 40 metre yükseklikteki falezlerden düşen Suzan Hazer (26), hayatını kaybetti.
ANTALYA'nın Muratpaşa
ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 40 metre yükseklikteki falezlerden düşen Suzan Hazer (26), hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Teknesiyle seyir halindeki bir balıkçı, Atatürk
Parkı altında kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, falezlerden düştüğünü tahmin ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Suzan Hazer'e ait olduğu belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Hazer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından, Antalya
Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Hazer'in yıllar önce anne-babasını kaybettiği ve onlara duyduğu özlemi sosyal paylaşım sitesinden üzerinden yazdığı ortaya çıktı. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:35 Kaynak: DHA
Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı
Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret