FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI

05.04.2022 19:17

ANTALYA'da 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için bariyerleri aşan Ahıska Türkü Kamuran Aliyev (20), dengesini kaybederek düştü.

ANTALYA'da 30 metrelik falezlerde manzara seyretmek için bariyerleri aşan Ahıska Türkü Kamuran Aliyev (20), dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 5 metre yuvarlandıktan sonra düz alandaki toprak zeminde kalan Aliyev, itfaiyenin basket sedyeye almasıyla yukarıya çıkarılarak hastanede götürüldü.

Olay, 17.00 sıralarında Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerinde yer alan falezlerde meydana geldi. Ahıska Türkü Kamuran Aliyev, falezlerde manzara seyretmek için demir bariyeri aştı. Bu esnada çimlerden ayağı kayan Aliyev, boşluğü düştü. Yaklaşık 5 metre yuvarlandıktan sonra küçük bir düz alanda durabilen Aliyev'in yardım seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağıya inerek burada Kamuran Aliyev'i basket sedyeye aldı. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ekipleri sedyeye bağlanan Aliyev'i, vatandaşların da yardımıyla yukarıya çıkardı.

VATANDAŞLAR HEM İZLEDİ HEM ALKIŞLADI

Kamuran Aliyev'in düşmesinin ardından itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken meraklı vatandaşlar da olay yerinde ellerinde cep telefonlarıyla görüntüleme ve izleme yarışına girdi. Ekiplerin, genç adamı yukarıya çıkarmasının ardından ise vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aliyev ambulansla hastaneye götürüldü.

FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI
FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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