Falezlerden düşerek can veren kadın, öncesinde oğlunun mezarını ziyaret etmiş: Yakın zamanda kavuşuruz - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde eşi Önder Celal Naktürk ve arkadaşlarıyla Karaalioğlu Parkı'na gezmeye giden Serap Naktürk, Hıdırlık Kulesi'nin yan tarafındaki sura oturdu.

KAYALIKLARDAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

3 AY ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞ

Naktürk'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alınarak, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Serap Naktürk'ün, 3 ay önce oğlu Evren Naktürk'ü kalp krizinden kaybettiği ortaya çıktı.

"YAKIN ZAMANDA KAVUŞURUZ İNŞALLAH"

Naktürk'ün parka gelmeden önce oğlunun Kurşunlu Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret ettiği, "Yakın zamanda kavuşuruz inşallah" diye dua ettiği ortaya çıktı.

OĞLUNUN YANINA GÖMÜLECEK

Naktürk'ün cenazesinin, oğlu Evren'in yanındaki mezara defnedileceği belirtildi.