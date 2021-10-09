Falezlerden düşen kadının çığlıklarına, sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan falezlerde edinilen bilgiye göre, falezlerin denizle buluştuğu noktada bir kadının yardım istediğini gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YAKALANDI

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bota alınan Seyhan Arslan Uğurlu (46), limana çıkarıldı. Sağlık çalışanları tarafından ambulansa alınan kadın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının olay yerinde yapılan ilk kontrolünde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.