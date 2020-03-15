Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu - Son Dakika

Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu

6 saat önce

Antalya'da falezlerdeki patika yolda dengesini kaybeden genç, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu, System.String[]

Antalya'da falezlerdeki patika yolda dengesini kaybeden genç, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Ayağı kırılan genci, Özel Harekat Polisi ve itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Genç adam, kendisini ambulansa kadar eşlik eden ekiplere, 'Allah'a emanet olun' diyerek teşekkür etti.


Olay, Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte falezlerdeki patika yolda yürüyen İhsan Önen (24), bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Acı çeken Önen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgeye yakın kısımda bulunan iki Özel Harekat Polisi ve itfaiye erlerinin yardımıyla sedyeye alındı.


Sedyedeyken teşekkür etti


Sağ bacağında kırık tespit edilen Önen, kendisini ambulansa kadar taşıyan Özel Harekat Polisi ile itfaiye erlerine teşekkür etti. Genç adam ambulansa alınacağı sırada elini kaldırarak, 'Allah'a emanet olun. Görüşürüz' dedi.


Yaralı İhsan Önen, tedavi edilmek için ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan çevrede bazı vatandaşların düşme olayı yaşanmasına karşın falezlerdeki koruma bariyerlerinde oturdukları gözlendi. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:58 Kaynak: İHA
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