Falezlere aydınlatma projesi durduruldu - Son Dakika

Falezlere aydınlatma projesi durduruldu

17.03.2021 16:05
Falezlere aydınlatma projesi durduruldu, System.String[]

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sözcüsü ve başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, falezlere ışıklandırma projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından beklemeye alındığını açıkladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sözcüsü ve başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, falezlere ışıklandırma projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından beklemeye alındığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı kıyısından Kaleiçi'ndeki surları ve Tophane Çay Bahçesi alt kısımlarını da içine alarak Kadınyarı'na kadar birinci etap, Yavuz Özcan Parkı ikinci etap ve Atatürk Parkı üçüncü etap olarak toplamda 3.4 kilometrelik falezleri ışıklandıracağını duyurdu. Proje duyurulduktan sonra nesli tehlike altındaki Akdeniz fokları, binlerce yarasa ve diğer kuş türleriyle bölgeye özgü bitki türüne zarar vereceği yönünde tepkilere yol açtı.

PROJE BEKLEMEYE ALINDIProjeye ilişkin son dakika gelişmesini, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü ve Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, DHA'ya açıkladı. Projenin orijinal halinin video görüntülerini DHA ile paylaşan Dr. Oğuz, falezlere ışıklandırma projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından beklemeye alındığını açıkladı. Falezlere aydınlatmanın 20-25 yıldır Antalya kamuoyunda çok ses getiren ve her belediye başkan adayının projesi olduğunu belirten Dr. Cem Oğuz, "Bu dönem başkanımız da turizme yeni bir trend katmak adına falez aydınlatma projesini ortaya koydu. Antalya falezleri Konyaaltı Varyant'tan başlayıp Karpuzkaldıran bölgesine kadar 12 kilometrelik bir hat. Başkanımızın düşündüğü proje 12 kilometrelik hattın sadece 1 kilometrelik kısmı. Bu 1 kilometrelik kısım, deniz trafiğinin çok yoğun, doğal yaşamın çok az olduğu bölge. Karaalioğlu Parkı'ndan başlayıp Yat Limanı ve Yavuz Özcan Parkı bitimine kadarki hat üzerinde yapılacaktı. 1 kilometrelik hatta yapılacak aydınlatma, daha sonra uygun görülürse Varyant'a kadar Atatürk Parkı lokasyonunda tamamlanacaktı" diye konuştu.KORUMA KURULLARINDAN İZİN ALINMIŞTIBu 1 kilometrelik alanda turizme canlılık kazandırılması, kent merkezinin cazibe merkezine dönüştürülmesi ve otellerdeki turistlerin kent merkezine getirilmesi için önemli projelerden biri olduğunu anlatan Oğuz, "Koruma kurullarından izinler alındı ve bir yıldır en ince ayrıntısına kadar proje detaylandırıldı. Noktasal olarak her nokta yerinde tespit edildi ve doğal yaşam da dikkate alındı. Bu alanda sadece Kadınyarı'nda bir Akdeniz foku mağaraya girip çıkıyor ama insancıl olmuş, insanlarla bütünleşik burada. Zaten çok aydınlık bir yer, daha önce aydınlatılmıştı. Onun dışında Akdeniz foklarının yaşam alanı genelde Konserve Koyu'nun olduğu bölge. İki yarasa mağarası ve aydınlatma kesinlikle yapılmadı" dedi.6 AY, AKŞAMLARI 2 SAAT AÇIK KALACAKTIIşıklandırmanın sadece 15 Nisan- 15 Ekim arasındaki 6 aylık yaz sezonunda ve 21.00-23.00 saatleri arasında açık olacağını anlatan Oğuz, "İlkbahar ve sonbahar, kuşların göç döneminde aydınlatma yapılmayacaktı. Görsel bir şovdu aslında, hem Antalyalılar hem de turistlerin ilgisini çekecek, doğal yapıya kesinlikle zarar vermeyecek ultraviyole ve kızılötesi, özel tasarruflu LED armatürler kullanıldı. Bir önemli nokta da tanıtımda rengarenk, cümbüş oldu halk buna tepki gösterdi ama sadece beyaz ve günışığı renkleri olacaktı. Özel günlerde ise renklendirme olabilecekti" diye konuştu.BÖCEK PROJEYİ BEKLEMEYE ALDIFalezlerde daha önce Düden Çayı'nın olduğu bölgede aydınlatma yapılan projeyi de hatırlatan Cem Oğuz, şunları söyledi: "Kamuoyunda bunun olmasını isteyen ve istemeyen büyük bir kesim var. Özellikle çevresel etkilerle bağdaştırılıyor ama halkta da yanlış bir algı oluştu. Bu 12 kilometrelik falez hattında olmayacaktı, sadece 1 kilometrelik, deniz trafiği çok yoğun bölgede aydınlatma yapılacaktı. Başkanımız bu hassasiyeti kamuoyunda gördü ve bu hassasiyet doğrultusunda projeyi şu an beklemeye aldı. Dolayısıyla bundan sonraki süreci bekleyeceğiz."

Projeye ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin orijinal görüntüler olmadığını aktaran Oğuz, orijinal haline ilişkin görüntüleri de paylaştı.


Falezlere aydınlatma projesi durduruldu
Falezlere aydınlatma projesi durduruldu
Falezlere aydınlatma projesi durduruldu
Falezlere aydınlatma projesi durduruldu
Falezlere aydınlatma projesi durduruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Cem Oğuz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Falezlere aydınlatma projesi durduruldu - Son Dakika


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