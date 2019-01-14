Son Dakika Haberleri: Falezlere Çıkan Kadın, Polisi Görünce 'Manzara İzliyordum' Dedi

Falezlere Çıkan Kadın, Polisi Görünce 'Manzara İzliyordum' Dedi

1 saat önce

ANTALYA'da, 40 metrelik falezlerin kenarında kadın olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine ulaşıp, önlem aldı.

Falezlere Çıkan Kadın, Polisi Görünce 'Manzara İzliyordum' Dedi, System.String[]
ANTALYA'da, 40 metrelik falezlerin kenarında kadın olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine ulaşıp, önlem aldı. Polisleri görünce "İntihar için çıkmadım, manzara izliyordum" diyen A.B., falezlerden indirilerek, emniyete götürüldü. Olay, saat 11.00'de, Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde meydana geldi. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B. adlı kadının olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.B.'ye inmesi için çağrıda bulundu. Polisi karşısında görünce falezlerin kenarına doğru bir adım daha atan A.B., ikazların ardından uzaklaştı. Bir süre sonra çevredekiler tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyen A.B., "İntihar için çıkmadım. Öyle etrafa bakıp, manzara izliyordum. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim" dedi. A.B., falezlerden indirilerek, ifadesi alınmak ve tutanak tutulmak üzere polis merkezine götürüldü. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Antalya, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı

Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:20:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Falezlere Çıkan Kadın, Polisi Görünce 'Manzara İzliyordum' Dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]