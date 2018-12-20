Son Dakika Haberleri: Falezlere Çıktı; Telefonu Çalınca Açıp, 'İntihar Ediyorum' Dedi

Falezlere Çıktı; Telefonu Çalınca Açıp, 'İntihar Ediyorum' Dedi

1 saat önce

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, eşiyle sorun yaşayan A.K., çıktığı falezlerde intihar girişiminde bulundu.

Falezlere Çıktı; Telefonu Çalınca Açıp, 'İntihar Ediyorum' Dedi, System.String[]
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, eşiyle sorun yaşayan A.K., çıktığı falezlerde intihar girişiminde bulundu. A.K., bu sırada çalan cep telefonunu açıp, arayan kişiye "Şu an intihar ediyorum" dedi.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki  Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. A.K., akşam saatlerinde geldiği parkta bir süre alkol aldı. Bir süre sonrs tel örgülerin üzerinden atlayarak, parkın falezler kısmına ilerleyen A.K., 30 metrelik falezlerin uç kısmına oturdu. A.K.'yi gören çevredekiler, polise haber verdi. A.K.'nin atlama ihtimaline karşı olay yerinde sağlık ekipleri, denizde de deniz polisi hazır bekletildi.

6 SENE ÖNCE DE AYNI YERE ÇIKMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.K. ile tel örgüler arkasından konuşmaya çalıştı. Tel örgülerin üzerinden atlayan polisler, A.K.'nin yanına gitti. Polisin geldiğini gören A.K., "Yaklaşmayın, atlarım" diyerek, tepki gösterdi. A.K., daha sonra polislere "Eşimle aramız kötü, bana çocuklarımı göstermiyor. Ben bunları hak edecek ne yaptım? 6 yıl önce de buraya intihar etmek için çıktım ama vazgeçtim" dedi.

'İNTİHAR EDİYORUM' DEYİP TELEFONU KAPADI

Bu sırada cep telefonundan annesiyle konuşan A.K., ağlamaya başladı. Polislerle de konuşmaya devam eden A.K., kendisini arayan başka kişiye ise "Şu an intihar ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Olay yerine gelen babasıyla bir süre konuşan A.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından intihardan vazgeçirildi. Bulunduğu yerden polis ekiplerince indirilen A.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:27 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı 5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Hayati Tehlikeyi Atlatan Mehmet Ali Erbil'in Uyandıktan Sonra İlk İsteği Mantı ve Pizza Oldu İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:18:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Falezlere Çıktı; Telefonu Çalınca Açıp, 'İntihar Ediyorum' Dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]