Falken Eurowinter HS01, kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Falken Eurowinter HS01, kış lastiği testlerinde 'iyi' not aldı - Son Dakika Ekonomi

Falken Eurowinter HS01, kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı

6 saat önce

Falken Eurowinter HS01, Alman otomobil dergisi Auto Bild Sportscars'ın kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı.

Falken Eurowinter HS01, kış lastiği testlerinde

Falken Eurowinter HS01, Alman otomobil dergisi Auto Bild Sportscars'ın kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı.

AKO Group'tan yapılan açıklamaya göre, grubun Türkiye distribütörlüğünü yaptığı yüksek performans lastiği markası Falken, test sonuçlarında Eurowinter HS01'in güçlü yönleri vurgulandı.

Kış lastiklerini BMW 5 Serisi kullanarak teste tabi tutan derginin bağımsız test uzmanları, Eurowinter HS01'in "tüm hava koşullarında dengeli sürüş karakterine sahip bir kış lastiği olarak, karda ve ıslak zeminlerde kısa fren mesafesi yanı sıra konforlu sürüş karakteri sunduğunu" rapor etti.

Lastiklerin testlerde öne çıkan özelliği güvenlik oldu. Kuru zemin koşullarında saatte 100 kilometre hızdayken ani fren durma mesafesi 41,8 metre olarak gerçekleşti. Karlı zeminde ise saatte 50 kilometre hızda 26,6 metrelik fren mesafesi sağladı.


Kuru zemin kullanımında merkez tam hızı saatte 84,4 kilometre olarak ölçüldü. Test sürücüleri, güvenli sürüş karakteri olarak iyi yol tutuşu ve "balık kuyruğu" savurma tehlikesi olmayan stabil bir arka dingil performansı aradı. Falken Eurowinter HS01, karlı zeminde kullanımda saatte ortalama 66,2 kilometre hızda genel bir "iyi" işareti kazanmak için gerekli 15 önemli noktadan 10 puan aldı ve testler genelini "iyi" notuyla tamamladı.

Türkiye, Bild, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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