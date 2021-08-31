Fall Guys İçin Takımsız Modu Geliyor

Fall Guys yapımcıları büyük bir istek üzerine oyunları için "Takımsız" adı verilen, kimsenin takım halinde oynayamadığı bir mod getirdi.

yapımcılığı altında son birkaç senenin en çok ses getiren oyunlarından biri olan Fall Guys, uzun bir süre sonra hayranların oyun çıktığından beri istediği bir moda sahip. "Takımsız" adı verilen bu modda herkes tek başına olacak, kimse kimsenin kazanması için diğer oyuncuları sabote edemeyecek ya da rahatsız edemeyecek.

Fall Guys ne kadar arkadaşlarla arada girmelik rekabetçi olmayan bir oyun gibi gözükse de oyunu hala daha oynayan birçok oyuncu içinde rekabetçi bir ruh olduğu için oynuyor. Battle Royale tarzında herkesin elenerek en sonda sadece 1 kazananın olduğu bu tür oyunlar zaten genel olarak rekabetçi olduğu için Fall Guys da bu kategoriye giriyor. Bu sebepten dolayı Fall Guys'ı oynamak isteyenlerin oyununda başkalarını ya da takımlarındaki birinin kazanması için kendi ve diğerlerini sabote eden insanlar can sıkıcı olabiliyor.

Oyun ilk başladığı günden beri oyuncular bu sorun için bir çözüm bulması için birçok istekte bulunmuştu, çünkü onlarca oyuncunun arasında sadece 1 kişinin oyunu kazanabildiği bir oyunda sırf eğlence için diğerlerinin oyunlarını bozan insanlar, özellikle de takım halinde, insanların çok sinirine dokunuyordu. Takımsız modunda yine bu oyuncular var olacaktır, ancak takım halinde birden fazla kişiye bunu yapamayacakları için lobilerde sabote eden oyunculara rastlama şansı da oldukça az olacaktır.