Fall Guys sistem gereksinimleri 2023 | Fall Guys kaç GB?

Microsoft Windows ve PlayStation 4 için 16 Mayıs 2018'de oyunseverlerin kullanımına sunuldu. Buna ek olarak 31 Temmuz 2020'de piyasaya sürülmüştür. Oyun yapılım aşamasında bir çok yarış oyunlarından ilham aldığı söylebilebilir.
Bu oyunlara bir göz atacak olursak; Takeshi's Castle, Wipeout, veya Ninja Warrior gibi oyunları söyleyebiliriz. Oyun kullanıcılara sunulmadan önce PlayStation Plus kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde sunuldu.
Fall Guys oyunu 48 saat içerisinde 48 milyondan fazla oyunsever satın almıştır. Oyun Steam platformunda bulunmaktadır ve ücretli satılmaktadır.
Fall Guys'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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