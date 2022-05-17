Fall Guys tamamen ücretsiz oluyor - Son Dakika
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Fall Guys tamamen ücretsiz oluyor

17.05.2022 08:15
Fall Guys tamamen ücretsiz oluyor

Bir zamanlar oyuncu patlaması yaşayan Mediatonic'in geliştirdiği battle royale parti oyunu Fall Guys, Epic Games'te oynaması ücretsiz oluyor. Fall Guys'ın YouTube hesabında paylaştığı videoda oyunun Haziran ayından itibaren tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.

Yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürülen battle royale parti oyunu Fall Guys: Ultimate Knockout'ın Haziran ayından itibaren oynaması ücretsiz olacağı duyuruldu. Oyunu satın alan mevcut kullanıcılar ise birçok kozmetik ve ücretsiz ilk Season Pass'i içeren bir "Miras Paketi" alacaklar.

FALL GUYS NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Popüler video oyun geliştiricisi Epic Games, Mart 2021 tarihinde Fall Guys'ın geliştiricisi Mediatonic'i satın almasıyla beraber oyunun artık ücretsiz olacağını da dün akşam duyurdu. Fall Guys 21 Haziran'dan itibaren Epic Games, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch'te ücretsiz olarak yayınlanacak.

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FALL GUYS'I STEAM'DE OYNAYAN KULLANICILAR

Fall Guys'a Steam'de sahip olan oyuncular ise oyundaki yeni güncellemeleri almaya devam ederek oyunu oynayabilecekler. Ancak, Fall Guys artık Steam mağazasından kaldırılacak. Fall Guys'ı Steam'den satın almak için 27 Haziran'a kadar vaktiniz bulunuyor.

ÖN KAYIT ÖDÜLLERİ VERİLİYOR

Fall Guys'ın oynaması ücretsiz olmasını kutlamak nedeniyle ön kayıt sitesi açıldı. Ön kayıt yaptıran oyuncular 500 bin, 1 milyon, 1.5 milyon, 2 milyon ve 2.5 milyon ön kayıtta özel kozmetikler ve oyun içi paralar kazanacak. Kilidi açılmış tüm ön kayıt kilometre taşı ödülleri, ön kayıt yaptıran tüm oyunculara verilecektir.

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Son Dakika Gamegar Fall Guys tamamen ücretsiz oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fall Guys tamamen ücretsiz oluyor - Son Dakika
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