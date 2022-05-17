Fall Guys ücretsiz oluyor! Yeni nesil konsollar için tarih verildi - Son Dakika
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Fall Guys ücretsiz oluyor! Yeni nesil konsollar için tarih verildi

17.05.2022 10:35
Fall Guys ücretsiz oluyor! Yeni nesil konsollar için tarih verildi

Yeni nesil konsollar için Fall Guys ücretsiz olarak yayınlanacak. Ücretsiz Fall Guys ne zaman çıkacak ve nasıl alınır?

İlk olarak 2020 yılında oyuncularla buluşan ve büyük etki yaratmayı başaran battle royale oyunu Fall Guys: Ultimate Knockout nihayet yeni nesil konsollara geliyor. Nintendo Switch, PS5 ve Xbox Series X için sunulacak Fall Guys oynaması ücretsiz olacak. Peki ücretsiz Fall Guys nasıl alınır?

Switch, PS5 ve Xbox'a ücretsiz Fall Guys müjdesi

Fall Guys'ın geliştiricisi Mediatonic'ten gelen resmi açıklamaya göre, 21 Haziran Salı günü ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Epic Games Store üzerinden alınabilecek olan battle-royale yapımı ayrıca Switch, PS5 ve Xbox Series X için de sunulacak.

PS Plus abonelerinin ücretsiz oynayabileceği oyun belli oldu!

Oyunun tüm sürümleri (Nintendo Switch, PlayStation 4 ve 5, Windows, Xbox One ve Series X) Epic sunucuları üzerinden çapraz oynamayı destekleyecek. Halihazırda Steam'den sunulan oyun, 21 Haziran tarihi itibarıyla Steam'den erişilemeyecek. Ancak açıklamaya göre, oyunu daha önce Steam'den alan kullanıcılar, Epic Games Store'daki güncellemeleri almaya devam edecek.

Aslında Fall Guys'ın Switch ve Xbox sürümlerinin 2021 yılının yaz döneminde çıkması planlanıyordu, ancak bu platformlar için beklenmedik ertelenmeler yaşandı. Bu durum ayrıca geliştirici Mediatonic'in çapraz platform desteği sunmasını engelledi.

Oynaması ücretsiz hale gelen Fall Guys ayrıca 21 Haziran için büyük yenilikler de alacak. Ücretsiz modelle birlikte yeni zorluklar, ödüller, etkinlikler, konumlar, oyun içi para birimi (Show-Bucks) ve Free For All adlı yeni sezon sunulacak.

Mediatonic, Fall Guys'ı satın alan oyuncularına ise ufak bir sürpriz yapmayı ihmal etmiyor. Oyun için ödeme yapan mevcut kullanıcılar, Legacy Pack isimli paketle birlikte ücretsiz kostümler ve "Fall Guys'a erken yatırım yaptıkları" için direkt Free For All sezonuna geçiş yapabilecekler.

Fall Guys ücretsiz oluyor! Yeni nesil konsollar için tarih verildi

Ağustos 2020'de sunulan ve kısa sürede Twitch, YouTube gibi platformlardaki oyuncu kitlesini altüst eden Fall Guys, başarısıyla Epic Games'in dikkatini çekmeyi başardı. Epic Games, geçtiğimiz yıl Mediatonic'i detayları açıklanmayan bir anlaşmayla satın aldı.

Peki siz ücretsiz Fall Guys hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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