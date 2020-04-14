Fallout 76'nın Wastelanders Güncellemesinin Detayları Paylaşıldı - Son Dakika
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Fallout 76'nın Wastelanders Güncellemesinin Detayları Paylaşıldı

13 dakika önce

Fallout 76 için büyük gün geldi. Geçtiğimiz seneden bu yana beklediğimiz Wastelanders bugün itibarıyla yayınlanıyor.

Fallout 76'nın Wastelanders Güncellemesinin Detayları Paylaşıldı, System.String[]

Fallout 76 için büyük gün geldi. Geçtiğimiz seneden bu yana beklediğimiz Wastelanders bugün itibarıyla yayınlanıyor. TSİ 14.59 sıralarında erişime açılacak olan genişletme paketi, ana oyuna sahip olan herkes için ücretsiz olacak. Bethesda Softworks de yeni Fallout 76 güncellemesinin detaylarını paylaştı.

Ancak detaylara geçmeden önce, Fallout 76 oyununun Steam üzerinden de bugün çıkışını gerçekleştiriyor. Eğer 12 Nisan 2020 tarihine kadar Bethesda.net hesabınız ile Steam hesabınızı birbirine bağlamışsanız, Wastelanders genişletme paketiyle birlikte ana oyuna Steam üzerinden ücretsiz erişim sağlayacağınızı bir kez daha hatırlatayım. Bunun yanı sıra oyunu sürüm fark etmeksizin 28 Nisan 2020 tarihine kadar Steam üzerinden satın alırsanız, Fallout Classic Collection hediyeniz olacak. Bu koleksiyon paketinde Fallout 1, Fallout 2 ve Fallout Tactics bulunuyor.

Wastelanders genişletme paketinin en büyük yeniliği, yapay zeka karakterlerinin geri dönecek olması. Bu bağlamda da diyalog mekanikleri eklenecek. Fallout 3 oyunundakine benzer olan bu mekanikler ile aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla seçenek olacak. S.P.E.C.I.A.L. dağılımına bağlı olarak farklı seçimler ve farklı sonuçlar ile karşılaşacaksınız. Ayrıca Rose, MODUS, Grafton Mayor dahil diğer yapay zeka karakterlerine de diyaloglar ekleniyor.

Wastelanders genişletme paketiyle Wayward görev serisinden oluşacak yepyeni bir hikaye eklenecek. Lacey ve Isela ile tanışacak ve görevleri birer birer tamamladıkça hikaye hakkında daha fazla detay öğrenebileceksiniz. Sutton dolaylarında geçecek olan hikaye, yirminci seviyeye ulaştığınızda tamamıyla açılmış olacak ve bu bağlamda da Raiders ve Settlers toplulukları ile tanışacaksınız. Raiders, Appalachia'dan kaçan ve hakları olarak gördükleri toprakları geri almaya gelen afetzedeler iken Settlers ise Washington D.C. bölgesinden toplanan inşaat işçilerinin oluşturduğu bir topluluk.

Bethesda Softworks tarafından paylaşılan detayların devamına bakacak olursak, Wastelanders yeni silahlar, zırhlar ve daha birçok eşyayı da Fallout 76 oyununa getirecek. Ancak Gold Bullion sistemiyle açılabilecekler. Gold Bullion sistemi ise ana görevi tamamlamanız durumunda açılacak olan yeni oyun içi para birimi olacak. Bu bağlamda, oyunda üç Gold Bullion satıcısı bulunacak. Bunlardan bir tanesiyle Crater'da, bir tanesiyle Foundation'da ve sonuncusuyla da yeni hikayede ilerlerken açabileceğiniz bir noktada karşılaşacaksınız.

Bazı ekipmanlar Raiders ve Settlers topluluklarının içinde olduğu itibar sistemine bağlı olarak açılacak. İtibarınızı arttırmak için, bahsi geçen iki topluluk ile ilişkili görevleri ve günlük görevleri tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca vereceğiniz kararların da etkisi olacak. Bu yolla Gauss Shotgun veya Gauss Minigun silahlarını, Farmable Tiles gibi C.A.M.P. eşyaları ve Pepperoni Rolls yemeği gibi şeyler açabileceksiniz.

Tercihinize göre tekrar tekrar oynayabileceğiniz etkinlikler ve yeni günlük görevlerin olacağı da söylenmiş. Buna göre Riding Shotgun ve Radiation Rumble adıyla iki yeni etkinlik sizi beklerken, Raiders ve Settlers toplulukları için günlük görevleriniz olacak.

Daha önceden sizinle paylaştığım üzere yeni yeni düşmanlarınız olacak. Bunlar serinin önceki oyunlarında da karşınıza çıkmış olan Floater, Wendigo Colossus, Blood Eagle ve Cult of the Mothman olarak sıralanıyorlar.

Son olarak, Watoga Underground, The Deep, The Wayward, yeni Blood Eagle ve Mothman Cultist adıyla yeni konumlar da eklenmişken gündüz vaktinin süresi sekiz saatten on üç saate çıkartılıyor. Bu sayede görev, üretim ve keşif yapmak için daha fazla zamanınız olacak.

Wastelanders güncellemesi ile oyunun geneli için C.A.M.P., Workshop, çatışma, eşyalar, mutasyonlar, Perk'ler, görevler, etkinlikler ve kullanıcı arayüzü ile ilgili hata çözümlemeleri yapılıyor. Tüm detaylara buradan bakabilirsiniz.

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:53 

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