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FALYALI CİNAYETİ:  MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN HAVALİMANINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

FALYALI CİNAYETİ:  MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN HAVALİMANINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

22.02.2022 14:05
FALYALI CİNAYETİ:  MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN HAVALİMANINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FALYALI'NIN HAVALİMANINDA LARIÖte yandan Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı. Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FALYALI CİNAYETİ:  MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN HAVALİMANINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FALYALI CİNAYETİ:  MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN HAVALİMANINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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