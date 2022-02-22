FALYALI CİNAYETİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN METİN SÜS İLE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
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FALYALI CİNAYETİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN METİN SÜS İLE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ

22.02.2022 19:37

HALİL Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi.

HALİL Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi. O görüşmeye ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Söylemez Kardeşler suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Kıbrıs polisinin ulaştırdığı bilgi, belge ve yardımlarıyla

olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FALYALI CİNAYETİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN METİN SÜS İLE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ
FALYALI CİNAYETİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN METİN SÜS İLE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ
FALYALI CİNAYETİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN METİN SÜS İLE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FALYALI CİNAYETİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN METİN SÜS İLE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FALYALI CİNAYETİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN METİN SÜS İLE BULUŞMASININ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
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