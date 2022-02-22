FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MUSTAFA SÖYLEMEZ SAVCILIKTA VE MAHKEMEDE DE SUSTU - Son Dakika
Üye Girişi

FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MUSTAFA SÖYLEMEZ SAVCILIKTA VE MAHKEMEDE DE SUSTU

22.02.2022 19:45
FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MUSTAFA SÖYLEMEZ SAVCILIKTA VE MAHKEMEDE DE SUSTU

KKTC'de silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklananlar arasında bulunan ve emniyette susma hakkını kullanan Mustafa Söylemez'in, savcılık ve mahkeme aşamasında da susma hakkını kullandığı öğrenildi.

KKTC'de silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklananlar arasında bulunan ve emniyette susma hakkını kullanan Mustafa Söylemez'in, savcılık ve mahkeme aşamasında da susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat gecesi arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetlerinin soruşturması kapsamında dün tutuklanan ve 9 Şubat'ta Kıbrıs'tan İstanbul'a uçakla geldiği görüntüleri ortaya çıkan Mustafa Söylemez, emniyetten sonra savcılık ve hakimlikte de susma hakkını kullandı. Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken giydiği mont ve ayakkabıları bıraktığı, Kıbrıs'tan İstanbul'a gelmesine ilişkin kendisine yöneltilen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Faysal Söylemez ve diğer şüphelilerin ise olayla alakalarının olmadığını belirterek suçlamaları reddettikleri kaydedildi.

YARGILAMALARI TÜRKİYE 'DE YAPILACAK

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ederken Kıbrıs ve İstanbul adli makamları arasında bilgi ve belge alışverişi yapılıyor. Suça iştirakleri tespit edilen ve İstanbul'da yakalanan 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ve yargılama ise Türk Ceza Kanunu (TCK) 11. maddesine göre Türk vatandaşı olmaları nedeniyle Türkiye'de yapılacak.  5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na çıkarılan şüphelilerin sorgusu, iş bölümü yapılarak 7 ayrı savcı tarafından alınmıştı. Yaklaşık 8 buçuk saat süren sorgulamaların ardından Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması, 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmaları istenmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Falyalı cinayetinde enteresan bağlantılar! Mustafa Söylemez, Kıbrıs'tan döndükten sonra Sedat Peker'in adamıyla neden görüştü? Falyalı cinayetinde enteresan bağlantılar! Mustafa Söylemez, Kıbrıs'tan döndükten sonra Sedat Peker'in adamıyla neden görüştü? Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mustafa Söylemez, Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MUSTAFA SÖYLEMEZ SAVCILIKTA VE MAHKEMEDE DE SUSTU - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 19:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: FALYALI CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MUSTAFA SÖYLEMEZ SAVCILIKTA VE MAHKEMEDE DE SUSTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement