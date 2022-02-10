"Falyalı cinayeti"yle ilgili İstanbul'da yakalanan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden birinin "Söylemezler çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Mustafa Söylemez olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin ise Söylemez'e yakın kişiler olduğu belirtildi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Olay

İş insanı Halil Falyalı, 8 Şubat'ta KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilmiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.