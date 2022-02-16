Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu - Son Dakika

Sabah'ta yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

SÖYLEMEZ'E AİT MONT VE AYAKKABI BULUNDU

Mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara'da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti. Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı. Polis, olayla ilgili 300'den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi. Polis ayrıca, KKTC Kent Güvenlik Sisteminden (KGS) alınan görüntülerle ilgili incelemelerin sürdüğünü, olayda kullanılan 2 adet araç ve 2 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN KARDEŞİ

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından olay yerinin ilk görüntüleri çıkarken, saldırı bölgesinde de 50'den fazla boş kovan bulundu. Ayrıca otomatik silahlı saldırganların adadan sürat teknesi ile kaçtığı ifade edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Öte yandan Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı da gözaltına alınmıştı.