Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez! - Son Dakika

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isim bambaşka biri oldu! Adını dahi değiştirdi

Gazeteci Timur Soykan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yer alan iddialara göre, Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler" izi bulundu. İstanbul'da gözaltına alınan isimlerden birinin Söylemez Kardeşler Çetesi'nin lideri Mustafa Sönmez olduğu iddiasını dile getiren Soykan, şu paylaşımları yaptı:

"Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğu iddia ediliyor. Söylemez Kardeşler Çetesi'nin lideri olan Mustafa Söylemez 1990'lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti."

HİÇ KONUŞMAMALARI İLE ÜNLÜLER

"Söylemez Kardeşler soyisimleri gibi hiç konuşmamaları, ilişkide olduklarının isimlerini vermemeleriyle ünlü. Mustafa Söylemez'in KKTC'de Halil Falyalı'nın en yakınında bulunan bir ismin verdiği ifadeler üzerine gözaltına alındığı öne sürülüyor. Gözaltına alınan diğer iki kişinin ise tetiği çekenler olduğu iddiası var. Üç kişinin sürat teknesiyle Kıbrıs'tan Türkiye'ye geçtiği de öne sürülüyor."

SÖYLEMEZ KARDEŞLERİN SİCİLİ KABARIK

TBMM tarafından hazırlanan Susurluk Komisyonu Raporu'nda da adı geçen Söylemezler Grubu'na yöneltilen suçlamalar arasında, işadamı Kudbettin ve İrfan Altay'ı öldürmek, işadamı Ali Açıkgöz'ün de fabrikasına el koyup öldürmek bulunuyor. Muş'un ileri gelen ailelerinden olan Söylemezler arasında GATA mezunu emekli üs teğmen tabip, emekli komiser, emekli hava astsubayı ve avukat bulunuyor. "Üniformalı Çete" olarak da tanınan Söylemezler Çetesi hakkında, gasp, tehdit, yaralama ve ihaleye fesat karıştırma Avukat Nihat Afyonoğlu'nu kaçıma ve Şanlıurfa eski milletvekili Sedat Bucak'a yönelik suikast planı iddiaları da bulunuyor.